В Камышине устранят дефицит контейнерных площадок после вмешательства прокурора









В Камышине Волгоградской области установят 40 контейнерных площадок, которых недостает в этом городе.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, с иском в суд к администрации Камышина обратился природоохранный прокурор. Дефицит контейнерных площадок был выявлен в ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Камышинский городской суд требования прокурора удовлетворил, но решение было обжаловано. Волгоградский областной суд оставил апелляционную жалобу ответчика без изменения. Решение вступило в законную силу.



