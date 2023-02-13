Общество

В Камышине устранят дефицит контейнерных площадок после вмешательства прокурора

Общество 13.02.2023 20:11
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13.02.2023 20:11



В Камышине Волгоградской области установят 40 контейнерных площадок, которых недостает в этом городе. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, с иском в суд к администрации Камышина обратился природоохранный прокурор. Дефицит контейнерных площадок был выявлен в ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления.
Камышинский городской суд требования прокурора удовлетворил, но решение было обжаловано. Волгоградский областной суд оставил апелляционную жалобу ответчика без изменения. Решение вступило в законную силу.

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