Мобилизованного волгоградца-банкрота незаконно лишали суточных в счет погашения долга

Общество 10.02.2023 20:27
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10.02.2023 20:27
Финансового управляющего мобилизованного должника из Волгограда накажут за удержание со счетов военнослужащего суточных и надбавок к денежному довольствию. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает правовой портал финграмота.рф.
- Права распоряжаться этими деньгами у финансового управляющего не было, так как они не являются стимулирующими выплатами к зарплате. Дело в том, что средства носят характер социальной поддержки (компенсационная социальная выплата). Деньги выделяются и перечисляются мобилизованным для восстановления здоровья, поддержание и обеспечение жизнедеятельности, - поясняется в сообщении ресурса.
Фактически финансовый управляющий Ассоциации «Саморегyлируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий» нарушил cт. 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», так как перевел в конкурсную массу то, что не должен был.
- За это он понесет дисциплинарную ответственность, - уточняет портал.
Жалоба поступила в администрацию Дзержинского района Волгограда. Отмечается, что чиновники вмешались в ситуацию и оказались помощь в защите прав мобилизованного-банкрота, который участвует в специальной военной операции.
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