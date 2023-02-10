Мобилизованного волгоградца-банкрота незаконно лишали суточных в счет погашения долга









Финансового управляющего мобилизованного должника из Волгограда накажут за удержание со счетов военнослужащего суточных и надбавок к денежному довольствию. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает правовой портал финграмота.рф.

- Права распоряжаться этими деньгами у финансового управляющего не было, так как они не являются стимулирующими выплатами к зарплате. Дело в том, что средства носят характер социальной поддержки (компенсационная социальная выплата). Деньги выделяются и перечисляются мобилизованным для восстановления здоровья, поддержание и обеспечение жизнедеятельности, - поясняется в сообщении ресурса.

Фактически финансовый управляющий Ассоциации «Саморегyлируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий» нарушил cт. 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», так как перевел в конкурсную массу то, что не должен был.

- За это он понесет дисциплинарную ответственность, - уточняет портал.

Жалоба поступила в администрацию Дзержинского района Волгограда. Отмечается, что чиновники вмешались в ситуацию и оказались помощь в защите прав мобилизованного-банкрота, который участвует в специальной военной операции.



