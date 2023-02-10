Общество

«Вместо черной метки»: жильцы потеющей многоэтажки в Волгограде оставляют послания УК

Общество 10.02.2023 15:31
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10.02.2023 15:31





Жители многоквартирного дома №27 по улице Таращанцев в Волгограде боятся, что их дом рухнет из-за бьющего в повале уже несколько недель коммунального гейзера.
- Почти месяц в подвале течет вода, из-за этого в подъезде высокая влажность и все запотевшее, как после горячего душа. Запотевают стены, зеркало в лифте, вода течет уже из ступеней в парадной на первом этаже. С этим нужно же что-то делать, потому что все может закончится плохо, - сообщила ИА «Высота 102» одна из жительниц 14-этажного дома.
Жильцы опасаются, что вода скажется на устойчивости высотки или произойдет короткое замыкание, так как вода течет в непосредственной близости от электрощитовой. 
– Когда заходишь поздно вечером в подъезд, то слышно через лестницу, как бьют гейзеры воды. Вода проступает через лестницу уже, но наша управляющая компания УК «Альфа Юг», куда мы обращались, ничего не делает, – утверждают жильцы. – Сегодня мы звонили и нам дежурная сказала, что были слесари и затянули хомут. Мы не понимаем, почему нельзя это ликвидировать? Если надо что-то отключить, то оповестите жильцов, что такого-то числа будут отключения, так как будут проводится работы. Надо это сделать и все, а не тянуть до тех пор, пока что-то не рухнет или произойдет крупная авария.
Жильцы обрывают телефон управляющей компании и оставляют на запотевших поверхностях послания коммунальщикам.
В управляющей компании информагентству пояснили, что с конца января текущего года в доме возникли проблемы из-за засора канализационных колодцев. 
– Когда колодцы засоряются, то все течет в подвал. Конечно, испарения из-за этого, влажность. Мы подали заявку в  «Концессии водоснабжения», сейчас все ликвидировали. Все должно просохнуть естественным путем, после чего подвал мы обработаем дезинфицирующим составом, – рассказала главный инженер УК «Альфа Юг» Светлана Симанова. – Что касается наших сетей, то 8 февраля мы работали в подвале, где устраняли неполадки на трубе горячего водоснабжения, что также могло спровоцировать парообразование. 
В УК также сообщили, что 14 февраля в этом доме будут проводиться работы по замене двух задвижек на трубе отопления, что также улучшит состояние инженерных сетей. Производство работ на этот день согласовано с ООО «Концессии теплоснабжения».
Согласно открытым данным, 14-этажный одноподъездный многоквартирный дом №27 по улице Таращанцев был построен в 1986 году. УК «Альфа Юг» управляет этой высоткой с 1 августа 2021 года. 

Видео: читатели ИА «Высота 102» 

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