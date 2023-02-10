В Волгограде задумали строительство новой дороги в Кировском районе

В Волгограде с 18 февраля по 6 марта 2023 года пройдут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, на которой местные власти задумали строительство новой четырехполосной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, магистраль планируют возвести по улице Зины Маресевой. В будущем этот участок соединит строящуюся как продолжение Первой продольной магистрали дорогу с улицей им. Кирова.

По сведениям администрации Волгограда, ширина новой дороги по улице Зины Маресевой составит около 15 метров, а протяженность – больше 300 метров.

– Объект будет построен на пустующей территории между местным проездом и сквером Доблести и Славы, – сообщают в горадмине.

Проектом предусмотрено возведение пешеходных дорожек, светофор и освещения. Перед началом реконструкции планируется замена инженерных сетей, в том числе тепломагистрали, ливневки и линии электроснабжения.

– Экспозиция проекта будет проходить с 18 февраля по 3 марта с 10.00 до 12.00 в рабочие дни по адресу: ул. Порт-Саида, 7а. Участники общественных обсуждений могут направить предложения по проекту в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а, – сообщают в мэрии.