В Волгоградской области похолодает до -20 °С

В Волгоградской области в ночные часы температура воздуха опустится до -20 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», значительное похолодание прогнозируется в ночь на 10 февраля.

— Завтра, 10 февраля, в регионе существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туман и изморозь, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер юго-западного направления со скоростью 6-11 м/с. Ночью за окном -10...-15 °С, при прояснении до -20 °С, днем по области -2...-7 °С.

В Волгограде 10 февраля установится переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Ночью -12...-14 °С, днем -3...-5 °С.

На выходных в регионе синоптики обещают ночью при прояснениях до -18 °С. Днем по области в субботу прогнозируется -2...-7 °С, в воскресенье -4...-9 °С.

— В городе-герое в субботу, 11 февраля, в ночные часы -11...-13 °С, после обеда -2...-4 °С, — добавили прогнозисты. — К воскресенью ночью уже -9...-11 °С, днем до -2...-4 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»