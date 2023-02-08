Общество

«Еще два билета давали»: волгоградской художнице предложили замять скандал с рекламой ледового шоу Татьяны Навки

Общество 08.02.2023 13:51
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08.02.2023 13:51


Волгоградская художница Оксана Гамбургер, чья картина была использована без ее разрешения на афишах ледового шоу известной фигуристки Татьяны Навки и супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, готовит иск в суд о нарушении авторского права. Как рассказала ИА «Высота 102» Оксана, в середине декабря прошлого года  она узнала о том, что в Москве проходит масштабная рекламная кампания ледового шоу Навки в постановке Петра Чернышова «Царевна-лягушка». При этом на афишах было размещено изображение ее картины почти с таким же названием – «Царевна-лягушка сбрасывает кожу». 

– И не только на афишах. Когда моя мама приехала в Москву, она увидела рекламу ледового шоу с изображением моей картины, которую крутили на огромных билбордах уже на въезде в столицу, – вспоминает Оксана. – Я была поражена: как можно было просто так, без разрешения взять чужое?


Волгоградская художница попыталась выяснить, на каком основании была использована ее «Царевна-лягушка».

– Куда я только не отправляла сообщения, – рассказывает Оксана. – Писала и в рекламное агентство, которое занималось продвижением ледового шоу, и на официальный аккаунт Татьяны Навки и даже в правительство Московской области. Так как именно оно курировало проект «Зима в Подмосковье», в рамках которого и гастролировало ледовое шоу. Долгое время мои сообщения игнорировались и никаких ответов я не получала. 

Однако недавно на Оксану Гамбургер вышел человек, который сообщил о том, что  является представителем того самого рекламного агентства, поместившего «Царевну-лягушку» на афишу  мероприятия. 

– Этот человек предложил мне мирно урегулировать вопрос на следующих условиях: заключить договор со школой Петра Чернышова на 30 тысяч рублей. Причем не было сказано, за что. Об использовании моей картины без моего разрешения речи не шло. В довесок еще было сказано о двух билетах на ледовое шоу Татьяны Навки, которые мне подарят, и еще мне обещали принести публичные извинения, – рассказала художница. – Я отказалась от такого «заманчивого» предложения и в настоящее время мы с моим адвокатом готовим обращение в суд в связи с нарушением использования авторского права. Добро, как говорят, должно быть с кулаками. 


По словам Оксаны, факт использования без разрешения ее картины на афишах шоу возмутил не только ее как автора работы. 

– Вы знаете, меня многие поддержали, – рассказывает художница. – И не только поклонники моего творчества, но и те, кто узнал о моем существовании после того, как этот скандал вышел в публичную плоскость. Я тоже не понимаю – как можно было не найти меня на просторах интернета, если уж моя картина так приглянулась, и не спросить моего разрешения? Получается, что об авторское право просто вытерли ноги. 

По словам Оксаны, изображение ее картины, которая красуется на афишах шоу, дизайнеры слегка «подрихтовали». Однако изображения практически идентичны. Художница уверена, что сможет доказать факт незаконного использования ее «Царевны-лягушки». 

– Нельзя вот так вероломно похищать авторские права, – считает волгоградская художница. – Тем более удивительно, что сделали это, в общем, не самые бедные люди. С одной стороны, конечно, мне, как художнику, приятно, что заметили мою работу. Просто надо было соблюсти все формальности и обойтись без скандала и тем более – без суда. 

Фото страницы Оксаны Гамбургер VK, фото картины Оксаны Гамбургер "Царевна-лягушка" и фото афиши ледового шоу

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