В Волгограде водители возглавили ТОП-5 дорогих вакансий

Общество 08.02.2023 08:36
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08.02.2023 08:36
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в начале февраля, которые предлагаются волгоградцам. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании SuperJob, первое место в ТОП-5 по уровню зарплаты заняла вакансия водителя категории «Е», которая дает право на управление тягачом.
На втором месте расположилась вакансия еще одного водителя - дальнобойщика. Работодатель специализируется на выполнении работ проектной и строительной направленности, подчеркивается в объявлении. А будущему сотруднику обещают оплату от 90 до 120 тыс. рублей.
Менеджер по логистике может заработать в Волгограде от 70 до 110 тысячи рублей.
Также в рейтинг вошла вакансия сервисного инженера. Компания специализируется на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков, продукции для детского питания и здорового образа жизни.
Сотруднику готовы платить от 70 до 100 тысячи рублей, обещают доставку служебным транспортом, льготное питание.
Замыкает рейтинг вакансия газорезчика, которому предлагают работу по демонтажу металлоконструкций и зарплату в 70 тысяч рублей.
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