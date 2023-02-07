Съемки шоу «Битва экстрасенсов» пройдут в Волгоградской области









В Новоаннинском Волгоградской области собираются снять сюжет для известного телешоу ТНТ «Битва экстрасенсов». Как сообщает ИА «Высота 102», в соцсетях появилось объявление о поиске очевидцев, которые попадали в ДТП на злополучном перекрестке в районном центре, в народе именуемом «Титовским».





Так, у местной жительницы Анастасии муж попал в ДТП на этом участке дороги, и, как выяснилось, не он один. При этом перекресток хорошо просматривается, да и движение здесь не очень оживленное. Почему же здесь так часто происходят аварии?





На этот вопрос и собираются ответить экстрасенсы.





На фото: одна из аварий на перекрестке (Новоаннинский сегодня VK)