Съемки шоу «Битва экстрасенсов» пройдут в Волгоградской области

Общество 07.02.2023 08:27
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07.02.2023 08:27
В Новоаннинском Волгоградской области собираются снять сюжет для известного телешоу ТНТ «Битва экстрасенсов». Как сообщает ИА «Высота 102», в соцсетях появилось объявление о поиске очевидцев, которые попадали в ДТП на злополучном перекрестке в районном центре, в народе именуемом «Титовским».
Так, у местной жительницы Анастасии муж попал в ДТП на этом участке дороги, и, как выяснилось, не он один. При этом перекресток хорошо просматривается, да и движение здесь не очень оживленное. Почему же здесь так часто происходят аварии?
На этот вопрос и собираются ответить экстрасенсы.
На фото: одна из аварий на перекрестке (Новоаннинский сегодня VK)
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