Концессии заменили участок трубы на месте аварии на Семи ветрах в Волгограде









«Концессии теплоснабжения» завершили монтаж нового фрагмента на теплопроводе диаметром 800 мм, проходящем по улице Землячки, и приступили к заполнению системы теплоносителем. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, после достижения штатного уровня давления ресурс будет подан ко вводу в жилые дома. На этом этапе к работе подключаются обслуживающие объекты организации, которые обязаны проконтролировать штатную работу внутридомовых сетей.









Напомним, сегодня стало известно о порыве на старом участке трубопровода диаметром 800 мм в Дзержинском районе Волгограда. В компании планировали его заменить после окончания отопительного сезона. Временно была ограничена подача горячей воды и тепла в жилые дома и другие объекты.

В случае, если в отдельных квартирах или комнатах жители будут фиксировать холодные батареи, в первую очередь необходимо направить заявку в свою УК, напомнили в концессиях.