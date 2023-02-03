Сбер запускает AR-экскурсии в музее-заповеднике «Сталинградская битва»





Экспозицию музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде «оживят» с помощью технологии дополненной реальности от Сбера. Это позволит обогатить коллекцию музея, сделав более интерактивной, а также привлечь дополнительное внимание к искусству советских художников.

Технологии Сбера, которые используются для создания AR-экскурсии,позволяют разместить контент с дополненной реальностью в пространстве и привязать его к объектам экспозиции. При наведении смартфона на определенные экспонаты на экране будут появляться дополнительные материалы, связанные с ними, которые позволят более подробно изучить историю, связанную с конкретной музейной локацией.

AR-контент объединен единой концепцией, в основе которой лежит знакомство посетителя с музеем, повествование о событиях Сталинградской битвы и погружение в культурно-просветительский контекст.

Со 2 февраля начала работать первая локацияAR-экскурсии. При наведении камеры на скульптурную композицию «Победа» в 8-м зале музея-панорамы на экране смартфона можно увидеть вращающиеся письма, взятые из фонда музея, которые солдаты писали своим родным в годы ВОВ. Коснувшись изображения письма, можно прочитать его и ознакомиться с мыслями и переживаниями солдат. Также все письма можно прослушать благодаря профессиональной озвучке.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«AR-экскурсия позволит сделать посещение музея более увлекательным и запоминающимся, а также привлечь дополнительную молодую аудитории. Важно отметить, что экскурсия с дополненной реальностью создается в тесном сотрудничестве с научными сотрудниками музея «Сталинградская битва» и позволяет обогатить его экспозицию дополнительными историческими материалами. Уверен, что новая AR-экскурсия, которая создаётся к 80-летию Сталинградской битвы, будет востребована у жителей и гостей Волгограда и позволит посетителям музея глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны».

Алексей Дементьев, директор Музея-заповедника «Сталинградская битва»:

«Уникальность экспозиции нашего музея заключается в ее насыщенности подлинными предметами, представляющими мемориальную ценность. Однако нельзя не признавать, что сейчас молодое поколение, которое совсем по-другому воспринимает информацию. За последние годы в музеях произошла настоящая революция в части подачи материала. Благодарим Сбер за прекрасную возможность при помощи современных технологий на качественно новом уровне заинтересовать посетителей музея важными темами, связанными с сохранением исторической памяти о подвиге нашего народа в суровые годы Великой Отечественной войны».

Технология дополненной реальности будет встроена в действующее приложение музея «Сталинградская битва» и доступна как на смартфонахс операционной системой IOS, так и на Android.

Напомним, в рамках празднования 80-й годовщины окончания Сталинградской битвы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» при поддержке Сбера будут проведены реставрационные работы: обновлены полотна панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четырёх диорам.



