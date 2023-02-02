Победное оружие покажут волгоградцам в ЦПКиО









Волгоградская академия МВД России приготовила инсталляцию о Сталинграде с выставкой победного вооружения времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, в программе тематического мероприятия под названием «Сталинград – в памяти навсегда!» концерт и показ военной техники. Танцевальные номера курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России готовили сами.

На выставке «Оружие Победы» будет представлена коллекция образцов стрелкового огнестрельного оружия периода Великой Отечественной войны, находящегося на кафедре трасологии и баллистики учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности.

- Это револьвер «Наган» образца 1895 года, пистолет образца 1930/33 годов (ТТ, Тульский Токарев), пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина (ППШ), пистолет-пулемёт образца 1942 года системы Судаева (ППС), карабин образца 1938 года (карабин Мосина), - рассказали в вузе.

Посетителей обещают накормить гречневой кашей и горячими пирожками. Будет на полевой кухне и ароматный чай.

Инсталляция о Сталинграде откроется в ЦПКиО в 15:00.

Фото из архива ИА «Высота 102»