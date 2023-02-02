







Тысячи жителей и гостей героической сталинградской земли почтили память защитников Отечества, возложив цветы и венки к Вечному огню на главной высоте России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в торжественной церемонии приняли участие руководители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, силовых ведомств, военнослужащие, делегации субъектов РФ, а также гости из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Мьянмы, Сербии, Словакии, Узбекистана, Франции, Чехии и других стран.







Дань памяти защитникам Сталинграда отдали представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, поисковики и волонтеры, десятки предприятий и организаций.



