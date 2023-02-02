Фото сайта администрации Волгоградской области
Общество 02.02.2023 10:23
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02.02.2023 10:23
Фото сайта администрации Волгоградской области
Тысячи жителей и гостей героической сталинградской земли почтили память защитников Отечества, возложив цветы и венки к Вечному огню на главной высоте России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в торжественной церемонии приняли участие руководители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, силовых ведомств, военнослужащие, делегации субъектов РФ, а также гости из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Мьянмы, Сербии, Словакии, Узбекистана, Франции, Чехии и других стран.
Дань памяти защитникам Сталинграда отдали представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, поисковики и волонтеры, десятки предприятий и организаций.
Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало, что допуск на Мамаев курган в Волгограде 2 февраля будет закрыт с 11.00 до 16.00, а в музей-панораму «Сталинградская битва» с 10.00 до 18.00. Музей будет работать с 18.00 до 22.30.
Фото сайта администрации Волгоградской области
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