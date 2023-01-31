Общество 31.01.2023 09:18
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31.01.2023 09:18
Военные инженеры Южного военного округа совершенствуют свои навыки на тренировках, которые в настоящее время проходят в Волгоградской области.
- Военнослужащие выполняют задачи по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в различных условиях боевой обстановки, - сообщили в пресс-службе округа.
Финальной задачей для военных инженеров станут задачи по преодолению рвов и оврагов с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.
Всего в тренировке задействовано около 60 единиц специальной военной техники.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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