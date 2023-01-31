







Военные инженеры Южного военного округа совершенствуют свои навыки на тренировках, которые в настоящее время проходят в Волгоградской области.

- Военнослужащие выполняют задачи по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в различных условиях боевой обстановки, - сообщили в пресс-службе округа.

Финальной задачей для военных инженеров станут задачи по преодолению рвов и оврагов с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

Всего в тренировке задействовано около 60 единиц специальной военной техники.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



