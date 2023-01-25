В Дзержинском районе Волгограда в яму с водой провалился прохожий

В Дзержинском районе Волгограда жителям улицы Перелазовская накануне вечером 23 января пришлось вытаскивать из ямы, выкопанной коммунальщиками, своего соседа.

– Вчера поздно он возвращался домой, может, поскользнулся и прямо в яму, она водой была заполнена, – рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» пенсионерка Валентина Ивановна. – Провалился по плечи, стал кричать, звать на помощь. Спасибо, мы услышали. Мужчины еле его вытащили. Но телефон и ключи в этой яме остались.

По словам волгоградцев, коммунальная авария произошла на их улице в районе дома №23 в прошлое воскресенье, 22 января.

– Из колодца, где установлен пожарный гидрант, стала хлестать вода, все вокруг затопило, уже во дворы домов вода добралась, – рассказали жители улицы. – Приехали рабочие, выкопали котлован, видимо, воду какую-то откачали. Но вода все равно прибывает. Мы уже несколько раз звонили в наше МЧС и в Москву. Мы просто хотим, чтобы улицу и наши дома перестало заливать!





Жители улицы переживают, что в ловушку в виде залитой водой ямы могут попасть и дети.

– Они по нашей улице и в школу идут, и в колледж, который рядом находится, –волнуются люди. – Не дай Бог, кто-нибудь еще туда угодит.

В ООО «Концессии водоснабжения» на редакционный запрос пояснили, что на ул. Перелазовской произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения.

– На месте работает бригада, в ближайшее время коммуникации будут восстановлены, – заверили в организации.

В компании также добавили, что место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности.