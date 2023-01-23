Общество 23.01.2023 12:25
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23.01.2023 12:25
В Волгограде пройдет масштабная военно-историческая реконструкция «Путь к Победе», участие в которой примут представители девяти российских регионов.
Как сообщили организаторы мероприятия - представители волгоградского регионального отделения ООД РОСРЕКОН, реконструкторы 28 января воссоздадут на южном склоне Мамаева кургана один из эпизодов операции «Кольцо» - это кодовое название операции по уничтожению окруженной под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск.
Участие проекте «Путь к Победе» примут более 100 представителей движения из Волгоградской, Московской, Ростовской, Астраханской, Тамбовской, Саратовской областей, а также Краснодарского края и республики Татарстан. Они проведут для зрителей интерактивные площадки и реконструкцию событий Сталинградской битвы.
- Ключевым событием станет масштабная реконструкция сражения, участники движения воссоздадут события 80-летней давности. Военно-историческая реконструкция посвящена событиям 26 января 1943 года - в этот день соединились части 21-й и 62-й армий в рамках операции «Кольцо», тем самым было завершено разделение окружённой 6-й армии Вермахта на Северную и Южную группировки, - сообщили организаторы реконструкции.
В ходе мероприятий проекта «Путь к Победе» жители и гости Волгоградской области смогут также посетить выставки по обмундированию, вооружению Рабоче-Крестьянской Красной Армии и вражеских стран и техники военных лет. Также пройдут викторины от Волонтеров Победы и представителей Поискового движения России – самые активные получат призы с символикой проекта «Путь к Победе».
Проект «Путь к Победе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и приурочен к 80-летию Сталинградской битвы. Это комплекс различных мероприятий, таких как интерактивные выставки, уроки живой истории в школах и на молодежных форумах, автопробеги аутентичной техники, военно-исторические реконструкции сражений.
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