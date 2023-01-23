Новый год, до свиданья: в Волгограде разбирают городские елки









В Волгограде начали разбирать установленные около месяца назад городские елки, сообщает ИА «Высота 102». Части елок отправятся на склады муниципальных учреждений до конца этого года.





Напомним, всего в Волгограде было установлено более 20 городских елок в скверах, парках и на других территориях города.





Главная елка города в прошлом году сменила привычную прописку и переехала в ЦПКиО.







