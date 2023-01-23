Новый год, до свиданья: в Волгограде разбирают городские елки

Общество 23.01.2023 08:02
0
23.01.2023 08:02
В Волгограде начали разбирать установленные около месяца назад городские елки, сообщает ИА «Высота 102». Части елок отправятся на склады муниципальных учреждений до конца этого года.
Напомним, всего в Волгограде было установлено более 20 городских елок в скверах, парках и на других территориях города.
Главная елка города в прошлом году сменила привычную прописку и переехала в ЦПКиО.
«Люди сошли с ума»: волгоградец снял на видео опасный дрифт с детьми на льду22.01.2023 20:33
Общество 22.01.2023 20:33
Выстрелили в лицо за поддержку Киева. В Волгограде с ножом и пистолетом напали на коммунистов22.01.2023 18:34
Общество 22.01.2023 18:34
«Работаем братья!»: волгоградский депутат сообщил об отправке штурмовиков в зону СВО22.01.2023 17:22
Общество 22.01.2023 17:22
В Волгоградской области ищут пропавшего курьера Delivery из Ростова22.01.2023 16:25
Общество 22.01.2023 16:25
В Волгограде 2 февраля у музея-панорамы откроют бюст Сталина22.01.2023 15:40
Общество 22.01.2023 15:40
В Волгограде закрыли главный вход железнодорожного вокзала22.01.2023 14:25
Общество 22.01.2023 14:25
Перевели из реанимации. Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Волжском22.01.2023 13:33
Общество 22.01.2023 13:33
На новой неделе в Волгоградской области похолодает до -18 °С22.01.2023 08:00
Общество 22.01.2023 08:00
Волгоградцы увидят новолуние 21 января21.01.2023 21:22
Общество 21.01.2023 21:22
В Волгоградской области 22 января сохранятся ночные морозы до -1521.01.2023 20:45
Общество 21.01.2023 20:45
44-летний Александр Корнеев из Волгоградской области погиб на СВО21.01.2023 18:16
Общество 21.01.2023 18:16
«Ходят по дворам»: спрос на дома острова Сарпинский вырос в Волгограде21.01.2023 17:07
Общество 21.01.2023 17:07
В Волгограде зафиксирована первая смерть от коронавируса в 2023 году21.01.2023 15:07
Общество 21.01.2023 15:07
В зигзагах на небе волгоградцы разглядели символ СВО21.01.2023 14:30
Общество 21.01.2023 14:30
В замерзавшей сельской школе Волгоградской области установят новые окна21.01.2023 13:05
Общество 21.01.2023 13:05