Общество

Новый год, до свиданья: в Волгограде разбирают городские елки

Общество 23.01.2023 08:02
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23.01.2023 08:02



В Волгограде начали разбирать установленные около месяца назад городские елки, сообщает ИА «Высота 102». Части елок отправятся на склады муниципальных учреждений до конца этого года. 

Напомним, всего в Волгограде было установлено более 20 городских елок в скверах, парках и на других территориях города. 

Главная елка города в прошлом году сменила привычную прописку и переехала в ЦПКиО.


 

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