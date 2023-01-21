В зигзагах на небе волгоградцы разглядели символ СВО

Фото Новоаннинский сегодня VK
Общество 21.01.2023 14:30
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21.01.2023 14:30
Фото Новоаннинский сегодня VK
Жители Новоаннинского района Волгоградской области увидели необычные зигзаги в небе, оставшиеся после пролета самолета. Как сообщает ИА «Высота 102», фото опубликовано в социальной сети.
- Это в знак поддержки наших ребят на СВО, - уверены читатели.
Ранее символы спецоперации наблюдательные жители региона смогли распознать на статуе Родины-матери и даже в пожаре, который уничтожил машину в Волжском.
Фото Новоаннинский сегодня VK
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