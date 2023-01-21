Открытие горнолыжного сезона в Волгоградской области оказалось под угрозой









Открытие очередного сезона горнолыжного склона «Хоперский снег» в этом году может не состояться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов, еще с декабря стали поступать многочисленные вопросы, когда можно приехать в Урюпинск и покататься на лыжах.





- Снега в этом году нет даже на курортах Кавказа, нам тем более - не привыкать. Как только будет снег, мы сразу же запустим подготовку склона к открытию, - поясняется на страничке «Хоперского снега».





В этом году исполнилось 10 лет с момента неофициального первого запуска горнолыжного склона «Хоперский снег». В создании этого объекта принимали участие активисты, администрация города, предприниматели и просто неравнодушные жители. Здесь оборудованы трасса для тюбинга, учебные склоны для сноуборда и лыж, установлен подъемник. Осенью прошлого года, например, были высажены десятки сосен на территории местного горнолыжного спуска.