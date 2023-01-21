Открытие горнолыжного сезона в Волгоградской области оказалось под угрозой

Общество 21.01.2023 09:25
0
21.01.2023 09:25
Открытие очередного сезона горнолыжного склона «Хоперский снег» в этом году может не состояться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов, еще с декабря стали поступать многочисленные вопросы, когда можно приехать в Урюпинск и покататься на лыжах.
- Снега в этом году нет даже на курортах Кавказа, нам тем более - не привыкать. Как только будет снег, мы сразу же запустим подготовку склона к открытию, - поясняется на страничке «Хоперского снега».
В этом году исполнилось 10 лет с момента неофициального первого запуска горнолыжного склона «Хоперский снег». В создании этого объекта принимали участие активисты, администрация города, предприниматели и просто неравнодушные жители. Здесь оборудованы трасса для тюбинга, учебные склоны для сноуборда и лыж, установлен подъемник. Осенью прошлого года, например, были высажены десятки сосен на территории местного горнолыжного спуска.
Жителей домов на севере Волгограда озадачили квестом с бомбоубежищем20.01.2023 20:49
Общество 20.01.2023 20:49
Впервые в Михайловской ЦРБ пациенту удалили сантиметровый тромб20.01.2023 20:27
Общество 20.01.2023 20:27
Полиция ищет очевидцев ДТП с ростовской фурой в Волгоградской области20.01.2023 16:54
Общество 20.01.2023 16:54
В Волгоградской области через 5 дней объявят сухой закон20.01.2023 16:44
Общество 20.01.2023 16:44
«Время пришло»: Медведеву и Бочарову предложили переименовать Волгоград в Сталинград20.01.2023 14:15
Общество 20.01.2023 14:15
Парад, салют и концерт Башмета: программа празднования Сталинградской Победы в Волгограде20.01.2023 13:13
Общество 20.01.2023 13:13
Фейерверки запустят 2 февраля во всех районах Волгограда: во сколько и где смотреть20.01.2023 11:57
Общество 20.01.2023 11:57
Бочаров обсудил с силовиками вопросы безопасности в Волгоградской области20.01.2023 11:41
Общество 20.01.2023 11:41
Продукты для борща снова подорожали в Волгоградской области20.01.2023 10:58
Общество 20.01.2023 10:58
Турпоток в Волгоград на новогодние праздники вырос на 36%20.01.2023 09:41
Общество 20.01.2023 09:41
В Волжском больше недели ищут пропавшего после праздников мужчину20.01.2023 09:22
Общество 20.01.2023 09:22
Волгоградец вышел с плакатом против мобилизации у памятника Т-3419.01.2023 21:26
Общество 19.01.2023 21:26
«У нее пошла кровь изо рта»: волгоградка из искореженной КАМАЗом маршрутки рассказала о спасении дочери19.01.2023 17:12
Общество 19.01.2023 17:12
Ветераны собрали аргументы за и против переименования Волгограда в Сталинград19.01.2023 15:31
Общество 19.01.2023 15:31
В Городище покусанному собакой школьнику выплатят компенсацию19.01.2023 15:12
Общество 19.01.2023 15:12