







Иловлинский районный суд удовлетворил иск учителя из Ширяевской средней школы, который посчитал уменьшение учебной нагрузкой ущемлением его прав. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, преподаватель математики, физики и информатики С.В.Муравьев, согласно условиям трудового договора, получал учебную нагрузку в объеме 25 часов в неделю. Однако в 2021-2022 годах работодатель предоставлял ему лишь 16 часов. Из-за этого зарплата педагога снизилась.





Суд обязал МБОУ «Ширяевская средняя общеобразовательная школа» Иловлинского района Волгоградской области предоставить Муравьеву С.В. учебную нагрузку учителя математики, физики, информатики в объеме 25 часов.





Решение в законную силу не вступило. Его уже обжаловала администрация района.

Директор школы и представитель администрации района в суде объяснили, что уменьшение педагогической нагрузки произошло в связи с сокращением классов.Однако суд установил, что приказ директор школы об уменьшении количества часов учителю был издан с нарушением требованием трудового законодательства, так как условия договора были существенно изменены.