Общество

Сельский учитель из Волгоградской области выиграл суд у директора школы из-за зарплаты

Общество 17.01.2023 20:14
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17.01.2023 20:14



Иловлинский районный суд удовлетворил иск учителя из Ширяевской средней школы, который посчитал уменьшение учебной нагрузкой ущемлением его прав. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, преподаватель математики, физики и информатики С.В.Муравьев, согласно условиям трудового договора, получал учебную нагрузку в объеме 25 часов в неделю. Однако в 2021-2022 годах работодатель предоставлял ему лишь 16 часов. Из-за этого зарплата педагога снизилась.
         
Директор школы и представитель администрации района в суде объяснили, что уменьшение педагогической нагрузки произошло в связи с сокращением классов.
Однако суд установил, что приказ директор школы об уменьшении количества часов учителю был издан с нарушением требованием трудового законодательства, так как условия  договора были существенно изменены.

Суд обязал МБОУ «Ширяевская средняя общеобразовательная школа» Иловлинского  района Волгоградской области  предоставить Муравьеву С.В. учебную нагрузку учителя математики, физики, информатики в объеме 25 часов.

Решение в законную силу не вступило. Его уже обжаловала администрация района.


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