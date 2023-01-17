На Астраханском мосту, соединяющем Ворошиловский и Центральный районы Волгограда, ограничение максимальной скорости стало всепогодным. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили 17 января в администрации Волгограда.

Напомним, ранее ограничение скорости на путепроводе 40 км/ч действовало в условиях непогоды, о чем свидетельствовали установленные на въезде на мост дорожные знаки. С конца минувшего года данное условие отменено.

– По информации профильного комитета, ограничение скорости не более 40 км/ч стало обязательным при любых погодных условиях с декабря 2022 года, – пояснили в мэрии.