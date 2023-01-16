Общество

На парковке ТРК «Мармелад» арестовали автомобили волгоградцев

Общество 16.01.2023 18:37
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16.01.2023 18:37


В результате очередного рейда судебных приставов на парковке около ТРК «Мармелад» в Волгограде четыре машины были изъяты у владельцев и арестованы в рамках исполнительных производств. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области,  судебные приставы арестовали имущество пяти должников. 

Сумма долга по возбужденным исполнительным производствам составляет порядка 3 млн рублей. Так, владелец только одного из арестованных автомобилей имеет долги на сумму свыше 700 тыс. рублей, другой водитель накопил более 60 неоплаченных штрафов ГИБДД.

Один из автовладельцев решил на месте оплатить 70 тысяч рублей долга по налоговым платежам. Транспортные средства остальных четырех должников изъяты и направлены на ответственное хранение. 

Арестованное имущество будет оценено и, в случае неоплаты задолженности, реализовано на торгах. 

Фото УФССП по Волгоградской области

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