«Таких людей я больше не встречал»: житель Ставрополя написал трогательное письмо о погибшей в СВО волгоградке
Общество 14.01.2023 17:02
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14.01.2023 17:02
Доброе и трогательное письмо пришло в редакцию «Высота 102» от 25-летнего жителя Ставрополя Елисея Кравцова. Молодой человек поделился своими воспоминаниями об Анастасии Савицкой – первой в России женщине-военнослужащей, погибшей на Украине.
Напомним, о гибели жительницы Волгоградской области в ходе спецоперации стало известно летом 2022 года. Анастасия Савицкая скончалась в результате полученного ранения 8 июля в Новой Каховке Херсонской области. Волгоградке было всего 35 лет. Она была представлена посмертно к ордену Мужества. Госнаграду передали ее матери 1 декабря 2022 года.
- Понимаете, таких людей, как Анастасия Андреевна, я больше не встречал. Все время ее вспоминаю, удивительная женщина, настоящий патриот. Написал письмо, и вроде легче стало. Хочу, чтобы знали о ней как можно больше людей, - говорит Елисей, который служил с Анастасией Савицкой в Невинномысске, до того, как она уехала на Украину. Он пришел из армии в ноябре.
Молодой человек в своем письме вспоминает, как познакомился с Анастасией Савицкой, какое впечатление на него произвела эта женщина. Называет ее очень интересным, трудолюбивым и ответственным человеком, которая всегда помогала и была внимательная к мелочам. Говорит, что за время службы она стала настоящим наставником, была как мать.
- С марта я вместе с Анастасией Андреевной заступил в наряд по штабу. Она дежурный, я посыльный. И был у меня ещё один помощник - Игорь. Она за неделю напоминала нам, когда заступаем в наряд. Повторяла нам, что мы не должны забывать про знание специальных обязанностей. И в день наряда она приходила всегда по раньше и достаточно строго проверяла нас. На любые мелочи она всегда обращала внимание и требовала их устранить, - пишет Елисей.
По его словам, Анастасия Андреевна любила порядок и оперативность во всем.
- Хотела, чтобы мы чуть шустрее были. Мы справлялись. Нас никогда не снимали с наряда, даже и замечаний не делали. И в один день она нас записала в список поощряемых. «Будете ефрейторами, а потом отличниками», - сказала она. Я и представить не мог этого, потому что было очень неожиданно, так как я еще и полгода не прослужил, - говорится в письме.
По его словам, еще до поездки Анастасия Андреевна активно принимала участие в гуманитарной помощи жителям пострадавших регионов, а в середине июня отправилась в опасную командировку.
Ранее информагентство «Высота 102» сообщало, что Анастасия Савицкая родилась в городе Майкопе, школу заканчивала в станице Нехаевского района Волгоградской области. Сразу по окончании школы, в 18 лет, она подписала контракт в железнодорожных войсках. Из Волгоградской области был перевод в Невинномысск, где Анастасия служила ровно до того дня, пока не погибла.
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