В одной из квартир в Ворошиловском районе Волгограда найдено тело 74-летней женщины. Как стало известно ИА «Высота 102» труп имел признаки мумификации.

— По данному факту организована проверка. Тело с признаками гниения обнаружено на полу в зальной комнате возле дивана, — прокомментировал ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Ворошиловскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Анатолий Колесников. — Погибшая проживала одна, родственников в Волгограде не имела. Тревогу забила племянница пенсионерки из другого региона. Как рассказала женщина, в ноябре прошлого года ее тетя перестала брать трубку, а в декабре сотовый телефон отключился. После этого племянница обратилась в правоохранительные органы. Полицейские вскрыли дверь вместе с сотрудниками МЧС и обнаружили тело пенсионерки.

Известно, что погибшая проживала в пятиэтажке по улице Козловской, 15. Со слов соседей, до вскрытия квартиры и обнаружения тела никакой неприятный запах в подъезде их не беспокоил.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»