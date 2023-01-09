Житель станицы Распопинская Клетского района сгорел в своем доме. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании в постройке размером 5 на 8 метров поступил накануне, 8 января, около половины восьмого утра. Пожар ликвидировали через полчаса. Причина возгорания устанавливается.

В администрации Распопинского сельского поселения ИА «Высота 102» рассказали, что погибший – 77-летний местный житель. Он проживал один в доме, оборудованном газом.

– Дедушка был благополучный, не пил и не курил, – рассказали в сельской администрации. – Мы сами в шоке оттого, что произошло.

В ГУ МЧС по Волгоградской области напомнили, что с наступлением холодов необходимо особенно серьезно относиться к соблюдению правил противопожарной безопасности. Так, нельзя включать одновременно несколько электрических приборов большой мощности, нельзя пользоваться кабелем с нарушенной изоляцией и сушить вещи на включенных электроприборах и т.д.