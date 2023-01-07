Волгоградцы пробежали рождественскую дистанцию в 2023 метра

Фото сайта администрации Волгограда
Общество 07.01.2023 19:46
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07.01.2023 19:46
Фото сайта администрации Волгограда
В ежегодном Рождественском забеге, который состоялся сегодня, 7 января, приняли участие около 500 волгоградцев. Как сообщили ИА «Высота 102 в администрации города, любители в костюмированных нарядах и спортсмены, несмотря на сильный мороз, встретились около главной городской елки в ЦПКиО, чтобы попробовать свои силы на дистанции в 2023 метра.
Взрослые соревновались вместе с детьми, но проигравших не было.
На финише каждый участник получил памятную медаль. Активных волгоградцев и их болельщиков после бодрого бега веселили артисты в интерактивной семейной программе.
Фото сайта администрации Волгограда
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