Количество рейсов автобусов Волжский-Волгоград в 2023 году увеличили до 17









Количество ежедневных автобусных рейсов пригородного сообщения Волжский-Волгоград в 2023 году увеличилось до 17. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт МУП «Волжская автоколонна 1732», так, автобус №123 курсирует девять раз в день – самый первый отправляется с конечной в Волжском в 5-45 ч, а самый последний уходит с Привокзальной площади в Волгограде в 19-10 ч. В прошлом году на линию выходили всего три автобуса №123.





Автобус №146 ежедневно совершает восемь рейсов. Самый ранний отправляется из Волжского в 6-00 ч. Последние пассажиры смогут уехать из Волгограда в 20-30 ч.





Ранее волжане, которые ездят на работу и на учебу в Волгоград, жаловались на недостаток популярных автобусов и толчею в салонах. Жителям Волжского приходилось пользоваться маршрутками и переплачивать за проезд.