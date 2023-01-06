«Мы с тобой схожи»: министр здравоохранения РФ исполнил мечту 11-летнего волгоградца

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту 11-летнего Руслана Мельникова из Котово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минздрав РФ, министр подарил мальчику микроскоп и пообещал встретиться с ним лично при следующем визите в Волгоград.

— Министр посоветовал Руслану всерьез присмотреться к научной карьере — увлеченные и талантливые молодые ученые всегда востребованы в медицинской науке, — рассказали информагентству в Минздраве РФ. — Теперь У Руслана есть микроскоп и препаратные стекла, чтобы сделать первые шаги в изучении естественных наук.





Мурашко сделал подарок юному волгоградцу, который отправил свое письмо на «Елку желаний». Руслан не просто получил подарок, но и смог подробно ознакомиться с работой лаборатории областной детской клинической больницы Волгограда, а также пообщаться с министром по видеосвязи.

— Это отлично, что тебя увлекает биология. Я хочу сказать, что мы с тобой схожи, потому что у меня есть микроскоп свой, который у меня появился еще в школе и он мне действительно очень помог, — обратился к Руслану министр. — Мы сегодня тебе приготовили подарок, который ты ждал. Мечты должны сбываться. Я очень рад нашей встрече и знакомству. Когда поеду в Волгоград, попросим коллег, чтобы они организовали нашу встречу.

Фото: Минздрав РФ