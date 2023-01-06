В Волгограде почтили память воинов, погибших при штурме Грозного

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 6 января, состоялось возложение венков у памятника воинам, погибшим при исполнении воинского долга в 1994-1995 годах на территории Чечни.

— Протоиерей Георгий Лазарев принял участие в мероприятии, посвященном 28-й годовщине установки памятника, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской епархии. — Отец Георгий отслужил литию по павшим воинам.

Мраморные плиты у подножия памятника хранят имена военных, погибших на Северном Кавказе. Изначально здесь было высечено 144 фамилии. Сейчас имен более тысячи. 6 января 1995 года при штурме Грозного 255-й гвардейский мотострелковый полк из Волгограда понес самые большие потери за всю Первую чеченскую войну. Именно в этот день офицеры полка приняли решение собираться вместе, чтобы почтить память сослуживцев.

Впервые волгоградские солдаты, возвратившиеся из Чечни, встретились в военном городке на проспекте имени Жукова 6 января 1996 года. В ноябре того же года был открыт памятник погибшим в зоне боевых действий бойцам.

Фото: Волгоградская епархия