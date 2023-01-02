Какие изменения ждут волгоградских водителей в наступившем году

Многие российские водители ждали наступившего 2023 года с тревожным ожиданием — как бы не стало хуже. Уже с 1 января вводятся изменения в правовые нормы, затрагивающие размер госпошлин, штрафных санкций, платы за ТО.

Журналисты ИА «Высота 102» узнали, на что следует обратить внимание волгоградским водителям, чтобы новые правила не стали неприятным сюрпризом.

С 1 января отменяют ранее действовавшую скидку в размере 30% при уплате госпошлины через сервис «Госуслуги». Так, ранее благодаря скидке получение нового водительского удостоверения обходилось в 1400 рублей вместо 2000. Получить СТС со скидкой можно было всего за 1050 рублей, вместо положенных 1500.

Также с 1 января во многих регионах РФ вырастет в цене прохождение техосмотра обязательного при перерегистрации автомобиля. В Волгоградской области на 2023 год установлен предельный размер платы за проведение ТО транспортных средств. Увеличение предельного размера платы по категориям ТС на 2023 год в сравнении с действующим в прошлом году составит 11,9%.

С 2 января введена плата за проезд по Московскому скоростному диаметру для транзитных поездок машин с госномерами, выданными не в Москве и Московском регионе. Тариф составляет 950 рублей.

С 11 января вступят в действие поправки в КоАП РФ, позволяющие регионам РФ применять автоматические камеры для вынесения штрафов за выброс мусора из окна автомобиля. Штраф для физлиц составит от 10 000 до 15 000 рублей. В случае повторного нарушения придется отдать уже 20 000–30 000 рублей. Должностных иц могут оштрафовать на 20 000–30 000 рублей за первое нарушение и на 40 000–60 000 рублей за повторное. Юрлицам грозит до 30 000–50 000 рублей штрафа, а в случае повторного нарушения — 60 000–100 000 рублей вместе с конфискацией ТС. Также будет иметь значение, из какого именно транспорта был выброшен мусор — для грузовиков, тракторов и иных самоходных машин действует разные тарифы.

С 1 марта 2023 года вступит в силу новая редакция правил дорожного движения. Автомобилистам запретят останавливаться на островках безопасности. Будет введены новые виды дорожных указателей. Анонсирована полная легализация электронных СТС и ВУ в виде QR-кодов в приложении «Госуслуги.авто». А водителям транспорта с желтым и оранжевым маяком разрешат отступать от некоторых требований ПДД при реконструкции и капитальном ремонте дорог.

Фото: архив ИА «Высота 102»