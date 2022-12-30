Как будут работать волгоградские стоматологии в новогодние праздники: графики и адреса

Волгоградцы готовятся отметить один из самых долгожданных и главных праздников — Новый год. Однако нередко бывает, что в самый неподходящий момент праздничное настроение может сойти на нет из-за неожиданных проблем со здоровьем.
Наверняка, многие знают, что это такое, когда в новогодние праздники пытаешься найти стоматолога. С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года волгоградские врачи будут принимать взрослых и маленьких пациентов в экстренных и неотложных случаях.
ИА «Высота 102» публикует адреса и графики работы стоматологий:
Волгоград
ежедневно с 09.00 до 15.00
31 декабря
поликлиника № 3, улица Николая Отрады, 36)
детская поликлиника № 2, улица 7-ой Гвардейской, 19а, улица Николая Отрады, 4а
1 января
поликлиника № 12 (детское и взрослое отделения), улица Андижанская, 1а
2 января
поликлиника № 7 (детское и взрослое отделения), улица имени Маршала Еременко, 72
3 января
поликлиника № 8 (детское и взрослое отделение), улица Республиканская, 13
4 января
областная поликлиника, улица Коммунистическая, 31
детская поликлиника № 2, улица 7-ой Гвардейской, 19а, улица Ополченская, 43
5 января
поликлиника № 9 (детское и взрослое отделения), улица Козловская, 25
6 января
поликлиника № 7 (детское и взрослое отделения), улица Депутатская, 7
7 января
областная поликлиника, улица Чуйкова, 49
детская поликлиника № 2, улица 7-ой Гвардейской, 19а, улица Николая Отрады, 4а
8 января
поликлиника № 11 (детское и взрослое отделения), улица Писемского, 32
Волжский
ежедневно с 09.00 до 15.00
городская поликлиника (взрослое и детское отделения), бульвар Профсоюзов, 1, проспект Ленина, 70
Камышин
работает с 09.00 до 15.00 по графику, утвержденному главврачом
поликлиника № 1
Волгоградская область
работают ежедневно с 09.00 до 15.00 по графику, утвержденному главврачом
Жирновский район
«Жирновская стоматологическая поликлиника»
Котовский район
«Котовская стоматологическая поликлиника»
Михайловка
«Михайловская стоматологическая поликлиника»
Фроловский район
«Стоматологическая поликлиника» в городе Фролово
Уточняется, что стоматологические отделения и кабинеты ЦРБ с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работают по графикам дежурств, утвержденным администрациями центральных районных больниц.
Структурные подразделения поликлиники № 8, областной стоматологической поликлиники, поликлиники № 3, 7, 9, 11, 12, расположенные в районах Волгоградской области с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работают по графикам, утвержденным администрациями головных медорганизаций.
После 15.00 с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 стоматологическая помощь в неотложной форме оказывается жителям Волгоградской области:
Проживающим в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском, Центральном, Дзержинском районах Волгограда в больнице № 1, улица имени Кирова, 10
Проживающим в Волжском, Среднеахтубинском, Ленинском, Быковском, Николаевском, Старополтавском, Палласовском районах Волгоградской области в горбольнице № 1 имени Фишера, Волжский, проспект Ленина, 137
Проживающим в районах Волгоградской области за исключением Заволжья в областной больнице № 1 в отделении челюстно-лицевой хирургии, Волгоград, улица Ангарская, 13.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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