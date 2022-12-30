Общество

Как будут работать волгоградские стоматологии в новогодние праздники: графики и адреса

Общество 30.12.2022 18:03
0
30.12.2022 18:03


Волгоградцы готовятся отметить один из самых долгожданных и главных праздников — Новый год. Однако нередко бывает, что в самый неподходящий момент праздничное настроение может сойти на нет из-за неожиданных проблем со здоровьем. 

Наверняка, многие знают, что это такое, когда в новогодние праздники пытаешься найти стоматолога. С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года волгоградские врачи будут принимать взрослых и маленьких пациентов в экстренных и неотложных случаях.

ИА «Высота 102» публикует адреса и графики работы стоматологий: 

Волгоград

ежедневно с 09.00 до 15.00 

31 декабря 

поликлиника № 3, улица Николая Отрады, 36) 

детская поликлиника № 2, улица 7-ой Гвардейской, 19а, улица Николая Отрады, 4а

1 января 

поликлиника № 12 (детское и взрослое отделения), улица Андижанская, 1а

2 января 

поликлиника № 7 (детское и взрослое отделения), улица имени Маршала Еременко, 72

3 января 

поликлиника № 8 (детское и взрослое отделение), улица Республиканская, 13

4 января 

областная поликлиника, улица Коммунистическая, 31

детская поликлиника № 2, улица 7-ой Гвардейской, 19а, улица Ополченская, 43

5 января 

поликлиника № 9 (детское и взрослое отделения), улица Козловская, 25

6 января 

поликлиника № 7 (детское и взрослое отделения), улица Депутатская, 7

7 января 

областная поликлиника, улица Чуйкова, 49

детская поликлиника № 2, улица 7-ой Гвардейской, 19а, улица Николая Отрады, 4а

8 января 

поликлиника № 11 (детское и взрослое отделения), улица Писемского, 32

Волжский 

ежедневно с 09.00 до 15.00 

городская поликлиника (взрослое и детское отделения),  бульвар Профсоюзов, 1, проспект Ленина, 70

Камышин 

работает с 09.00 до 15.00 по графику, утвержденному главврачом 

поликлиника № 1

Волгоградская область 

работают ежедневно с 09.00 до 15.00 по графику, утвержденному главврачом 

Жирновский район 

«Жирновская стоматологическая поликлиника» 

Котовский район 

«Котовская стоматологическая поликлиника» 

Михайловка 

«Михайловская стоматологическая поликлиника»

Фроловский район

«Стоматологическая поликлиника» в городе Фролово

Уточняется, что стоматологические отделения и кабинеты ЦРБ с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работают по графикам дежурств, утвержденным администрациями центральных районных больниц.

Структурные подразделения поликлиники № 8, областной стоматологической поликлиники, поликлиники № 3, 7, 9, 11, 12, расположенные в районах Волгоградской области с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работают по графикам, утвержденным администрациями головных медорганизаций.

После 15.00 с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 стоматологическая помощь в неотложной форме оказывается жителям Волгоградской области: 

Проживающим в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском, Центральном, Дзержинском районах Волгограда в больнице № 1, улица имени Кирова, 10

Проживающим в Волжском, Среднеахтубинском, Ленинском, Быковском, Николаевском, Старополтавском, Палласовском районах Волгоградской области в горбольнице № 1 имени Фишера, Волжский, проспект Ленина, 137

Проживающим в районах Волгоградской области за исключением Заволжья в областной больнице № 1 в отделении челюстно-лицевой хирургии, Волгоград, улица Ангарская, 13.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Городские службы Волгограда перешли на особый режим: список телефонов

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.12.2022 18:32
Общество 30.12.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 18:00
Общество 30.12.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 16:37
Общество 30.12.2022 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 15:02
Общество 30.12.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 13:49
Общество 30.12.2022 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 13:24
Общество 30.12.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 13:15
Общество 30.12.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 12:53
Общество 30.12.2022 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2022 11:43
Общество 30.12.2022 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 11:07
Общество 30.12.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:02
Общество 30.12.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 08:51
Общество 30.12.2022 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 08:26
Общество 30.12.2022 08:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:32
На железнодорожной станции в Волжском возведут пешеходный мостСмотреть фотографии
18:03
Как будут работать волгоградские стоматологии в новогодние праздники: графики и адресаСмотреть фотографии
18:00
В Волжском поликлиника из-за врачебной ошибки выплатит ребенку-инвалиду 319 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде от тарана в ДТП едва не перевернулась маршрутка: видеоСмотреть фотографии
16:37
Городские службы Волгограда перешли на особый режим: список телефоновСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский «Ротор» покинул 19-летний вратарь Никита КокаревСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продуктыСмотреть фотографии
13:49
«Вагончик тронулся»: трамваи Волгограда передали в концессию на 2 месяца раньше срокаСмотреть фотографии
13:44
Спортшкола волгоградского «Ротора» отстранена от участия в ЮФЛ в новом сезонеСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублейСмотреть фотографии
13:15
Волгоградцы отправили посылки бойцам 20-й гвардейской мотострелковой дивизииСмотреть фотографии
12:53
Главную новогоднюю елку города волгоградцам подарил ПСБСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видеоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на участке селянина по суду снесли опору ЛЭПСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусеСмотреть фотографии
10:26
«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 январяСмотреть фотографии
10:17
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублейСмотреть фотографии
10:02
Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлкуСмотреть фотографии
09:32
В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столбСмотреть фотографии
08:51
Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:26
Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкогольСмотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололедСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области арендуют 100 дорожных камер за 801 миллион рублейСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
18:12
«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрацииСмотреть фотографии
17:56
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линииСмотреть фотографии
16:30
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
15:23
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожникиСмотреть фотографии
14:59
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
«От следствия и суда не скрывается»: подозреваемый в убийстве беременной волгоградки попросился домойСмотреть фотографии
 