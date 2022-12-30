Общество

Городские службы Волгограда перешли на особый режим: список телефонов

Общество 30.12.2022 16:37
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30.12.2022 16:37


В период новогодних и рождественских праздников городские и другие профильные службы в Волгограде будут работать в особом режиме.
- Обращения жителей в круглосуточном режиме будут принимать диспетчеры, - сообщили в администрации города.
Мэрия опубликовала список телефонов, который волгоградцам нужно иметь под рукой с 30 декабря по 9 января.
В случае возникновения нештатных ситуаций:
- обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам: 112 и 95-95-81;
- дежурный МУ «Служба спасения Волгограда»: 78-62-68 или 089.
По вопросам обслуживания территорий диспетчеры ЖКХ районов работают круглосуточно:
- Красноармейский: 67-70-67;
- Кировский: 45-29-83;
- Советский: 41-69-51;
- Ворошиловский, Дзержинский: 33-63-84;
- Центральный: 23-13-15;
- Краснооктябрьский: 73-50-82;
- Тракторозаводский: 70-10-26.
По вопросам ЖКХ:
- круглосуточная единая оперативно-диспетчерская служба администрации Волгограда: 33-63-92;
- круглосуточный многоканальный контакт-центр ООО «Концессий водоснабжения»: 99-67-96.
Круглосуточные диспетчерские службы ООО «Концессии теплоснабжения»:
- Центральная диспетчерская служба – 99-02-93;
- Красноармейский – 59-81-27;
- Кировский, Советский – 59-81-22;
- Центральный, Ворошиловский – 59-81-21;
- Краснооктябрьский- 59-81-71;
- Дзержинский - 59-81-24;
- Тракторозаводский – 59-81-19.
Региональный оператор по обращению с ТКО: 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.
Режим работы: 3,4,5 января с 8.00 до 20.00;
6 января с 8.00 до 19.00.

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