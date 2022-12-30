Городские службы Волгограда перешли на особый режим: список телефонов





В период новогодних и рождественских праздников городские и другие профильные службы в Волгограде будут работать в особом режиме.

- Обращения жителей в круглосуточном режиме будут принимать диспетчеры, - сообщили в администрации города.

Мэрия опубликовала список телефонов, который волгоградцам нужно иметь под рукой с 30 декабря по 9 января.

В случае возникновения нештатных ситуаций:

- обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам: 112 и 95-95-81;

- дежурный МУ «Служба спасения Волгограда»: 78-62-68 или 089.

По вопросам обслуживания территорий диспетчеры ЖКХ районов работают круглосуточно:

- Красноармейский: 67-70-67;

- Кировский: 45-29-83;

- Советский: 41-69-51;

- Ворошиловский, Дзержинский: 33-63-84;

- Центральный: 23-13-15;

- Краснооктябрьский: 73-50-82;

- Тракторозаводский: 70-10-26.

По вопросам ЖКХ:

- круглосуточная единая оперативно-диспетчерская служба администрации Волгограда: 33-63-92;

- круглосуточный многоканальный контакт-центр ООО «Концессий водоснабжения»: 99-67-96.

Круглосуточные диспетчерские службы ООО «Концессии теплоснабжения»:

- Центральная диспетчерская служба – 99-02-93;

- Красноармейский – 59-81-27;

- Кировский, Советский – 59-81-22;

- Центральный, Ворошиловский – 59-81-21;

- Краснооктябрьский- 59-81-71;

- Дзержинский - 59-81-24;

- Тракторозаводский – 59-81-19.

Региональный оператор по обращению с ТКО: 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

Режим работы: 3,4,5 января с 8.00 до 20.00;

6 января с 8.00 до 19.00.



