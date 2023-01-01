Мы это пережили: события, которые меняли жизнь волгоградцев в 2022 году









Уходящий 2022 год запомнился жителям региона окончанием пандемии коронавируса, началом СВО и мобилизацией, ростом цен, уходом с российского рынка зарубежных компаний и брендов, чередой коммунальных аварий и важных решений. Журналисты ИА «Высота 102» вспомнили события года, которые в той или иной степени повлияли на жизнь волгоградцев.













Конец пандемии и QR-кодам наступил в 2022 году. Еще в начале года в России стал активно распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, который привел к завершению пандемии COVID-19. Болезнь стала проходить гораздо легче, а число смертельных случаев свелось к минимуму. С 18 марта главный санитарный врач региона отменила обязательную вакцинацию, а с 25 марта в Волгоградской области сняли почти все антиковидные ограничения.













24 февраля 2022 года произошло событие, которое вошло в историю и изменило привычную жизнь россиян. В этот день президент объявил о начале специальной военной операции по защите народов Донбасса. В Волгоградскую область стали прибывать беженцы из ДНР и ЛНР. В связи с необходимостью их размещения в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Люди пребывали организованными группами, а также самостоятельно.

В начале марта в Волгоградской области начался самый настоящий продуктовый ажиотаж. В магазинах стали расти цены, а в банкоматах вверх поползли курсы доллара и евро. Волгоградцы бросились к банкоматам, а также стали скупать в огромных количествах сахар, муку, крупу и другие продукты. Крупные торговые сети для борьбы с «перекупщиками» стали вводить наценки и ограничения на продажу товаров в одни руки.













Также в начале марта закрылся единственный в городе магазин re:Store, торгующий техникой компании Apple. Это же произошло с сетью ресторанов McDonald’s и гипермаркетами ОBI. В торговых центрах стали закрываться магазины одежды и обуви зарубежных брендов, такие как H&M, Zara, Bershka, Puma, Pull&Bear и другие. Некоторые после переименования и продажи бизнеса потом все же открылись, а какие-то компании ушли с российского рынка.













Конец лета ознаменовался крупным пожаром в городе Волжском. Огонь уничтожил универсальный рынок «Людмила» площадью 7000 кв.м. Из-за токсичного дыма проводилась эвакуация жителей близлежащих многоквартирных домов. Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Этот пожар оставил несколько десятков предпринимателей с кучей проблем.

В начале сентября стали известны результаты Всероссийской переписи населения. Волгоград с трудом сохранил статус города-миллионника. Так, по данным Росстата, на 1 января 2022 года население областного центра составило 1 миллион 1 тысячу 183 человека.

Знаковое для экономики Волгограда событие произошло в сентябре 2022-го. Власти города подписали с ООО «Вайлдберриз» соглашение о строительстве в 2022-2024 годах в Дзержинском районе логистического комплекса площадью 100 тысяч кв.м. В декабре началось обустройство земельного участка. Логистический центр будет выполнять приемку продукции от поставщиков, сортировку, хранение и упаковку, а также формировать товары в заказы, осуществлять логистику и доставку заказов. В Волгограде этот центр сможет обеспечить работой около 5000 человек.













21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. Минобороны РФ заявило, что в ряды ВС России будут призваны 300 тысяч человек. Первый эшелон мобилизованных из Волгоградской области отправился на полигоны ЮВО уже 29 сентября. После объявления частичной мобилизации на границе с Казахстаном в Волгоградской области образовались гигантские очереди из желающих покинуть территорию России.

В Волгоградской области в конце сентября сформировали Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу». Первым в него сделал взнос губернатор Андрей Бочаров – он перевел свою месячную зарплату. По состоянию на 29 декабря 2022 года от граждан и организаций в этот фонд поступило уже 535 миллионов рублей. На эти средства закупается необходимое для участников СВО снаряжение.













В ночь на 28 октября в пойме реки Царица произошла крупная коммунальная авария. Из-за обрушения свода бетонного канала, в котором пролегает канализационный коллектор, без горячего и холодного водоснабжения остались потребители Ворошиловского и Советского районов Волгограда. На ликвидацию аварии ушло пять дней. После этого ЧП было принято решение о прокладке в пойме Царицы обводной ветки коллектора. Работы уже ведутся.













В конце 2022 года в Волгограде снова заговорили о переименовании города. В начале декабря прошло заседание Общественного совета по изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу-герою исторического наименования Сталинград. С этой просьбой к губернатору 19 ноября обратились ветераны. Глава региона поручил изучить мнения жителей по этому вопросу. После этого, вероятнее всего, вопрос вынесут на референдум, но произойдет это не раньше мая 2023 года.













В предпоследний день 2022 года в Волгограде заключили соглашение с АО «ЭлектроТранспортПлюс» о передаче в концессию муниципального электротранспорта. Еще в сентябре городские депутаты одобрили это предложение мэрии. Положительное заключение инвестпроекту дал и Экспертный совет Минтранса РФ. Победителя конкурса должны были назвать в феврале 2023 года, но произошло это на два месяца раньше. С учетом привлечения федеральных инвестиций, собственных средств и льготных кредитов компания с госучастием планирует направить на развитие трамвайного парка и сопутствующей инфраструктуры порядка 12 миллиардов рублей.

Фото, коллаж : Павел Мирошкин и Алексей Костяков ИА «Высота 102»