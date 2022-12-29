Общество

Губернатор Бочаров встретился с начальником военного гарнизона

Общество 29.12.2022 12:03
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29.12.2022 12:03


Губернатор Волгоградской области сегодня, 29 декабря, в администрации региона провел совещание с Дмитрием Медведевым – начальником Волгоградского территориального гарнизона - командиром в/ч 22220. 

Подробностей встречи, сообщает информагентство, в администрации Волгоградской области не раскрывают. Уточняется лишь то, что обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия.

Добавим, что сегодня в Волгограде состоится передача техники военным. С начала проведения спецоперации по защите Донбасса волгоградские власти находятся в прямом диалоге в территориальным гарнизоном и вовремя реагируют на поступающие от военных запросы по материальному обеспечению. 

В Волгоградской области, напомним, создан и продолжает работу Фонд поддержки СВО. По данным на 20 декабря, на балансе Фонда находилось 519 миллионов рублей. Большая часть из этих средств направлена по договорам. В остатке — около 150 миллионов рублей.

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