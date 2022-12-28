В Волгограде начали снос одноэтажного барака за полмиллиона рублей









Подрядная организация из Казани приступила к сносу одноэтажного дома №12 на улице Тормосиновской в Советском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, рабочие разбирают кровлю, а потом займутся демонтажем стен.

- После завершения сноса всех конструкций подрядная организация выполнит обратную засыпку подвала грунтом и планировку территории. Образовавшийся в процессе разбора строительный мусор будет утилизирован в установленном порядке, - рассказали в городской администрации.

Напомним , что первоначально на снос этого строения 1953 года постройки планировалось направить более 1 миллиона бюджетных рублей. Однако фирма из Казани, которая в начале декабря стала победителем торгов, предложила цену в два раза меньше - 500 тысяч рублей.

Также в декабре текущего года в рамках муниципального контракта были проведены основные работы по сносу одноэтажного дома №83 по ул. им. сержанта Воронова. Ранее из этих аварийных домов были переселены 40 человек.

Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тысяч человек.

В текущем году, помимо зданий на ул. им. сержанта Воронова и ул. Тормосиновской, снесены дом №12 по ул. Леонова и дом №11 по ул. Удмуртской в Советском и Красноармейском районах соответственно. Проводятся мероприятия, необходимые для демонтажа еще порядка 10 расселенных аварийных домов. Граждане, ранее проживавшие в этих домах, были переселены в новое жилье или получили денежные компенсации за свои помещения.



