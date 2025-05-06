Волгоградцам рассказали, чем «кормить» пионы в саду





Специалисты накануне сезона пионов в Волгоградской области поделились полезными советами и рассказали, чем подкармливать цветы до и во время цветения. Несмотря на то, что пионы славятся своей устойчивостью к капризам природы, без помощи садоводов, сообщают в Россельхозцентре, их цветение не будет пышным.

В идеале подкармливать пионы нужно три раза.

– Первую подкормку проводят ранней весной, когда красные ростки только появляются из земли. К этому моменту они должны вырасти до 8-10 см., – объясняют специалисты. – Эта подкормка помогает пионам сформировать надземную часть, стебли и листву. Для этого используют азотсодержащие удобрения. Один из вариантов – аммиачная селитра. Для взрослого куста разводят 1 ст.л. (12-15 г) вещества в ведре воды и поливают почву. Молодые пионы требуют меньше раствора – 6-8 л на куст.

В мочевине содержится больше азота и она также хороша для первой подкормки. Однако в Волгоградской области этот этап уже пройден – наступает период формирования бутонов.

– В это время пионам нужен фосфор и калий, а азота требуется меньше. Такая подкормка стимулирует завязывание бутонов, делает цветы ярче и продлевает цветение. Для второй подкормки используют смесь из 20 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и 10 г мочевины или аммиачной селитры. Сухие гранулы заделывают в грунт после полива или растворяют в 10 л воды для полива почвы, – советуют в Россельхозцентре. – Если первую подкормку пропустили, ее можно восполнить, используя комплексы пролонгированного действия. Их вносят один раз в сезон.

Третья подкормка необязательна, но помогает продлить цветение пионов. Проводят ее в начале этого прекрасного времени, когда растениям нужны калий и фосфор для формирования бутонов, их размера, окраски и стойкости к погодным условиям.

Фото: shedevrum.ai