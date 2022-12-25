







По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*, почти каждый второй автовладелец Южного федерального округа не против купить автомобиль за пределами России. Но подавляющее большинство готовы к подобной покупке только в том случае, если цена окажется существенно ниже, чем на нашем рынке, а заказ будет сделан у компании-посредника. При этом количество желающих приобрести авто за рубежом выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, когда возможность приобретения машины за границей рассматривал всего лишь каждый пятый опрошенный.

6% южан определенно согласны купить машину за границей. Ещё 38% автолюбителей рассмотрят возможность приобретения авто за границей, если цена на приглянувшийся им автомобиль в другой стране будет намного ниже, чем в России. 45% не будут покупать авто за пределами России ни при каких условиях. 12% затруднились ответить на вопрос.

Интересно, что в 2021 году всего лишь 19% россиян были готовы к покупке авто за границей: 8% были определенно согласны купить машину за границей, а 11% рассматривали эту возможность. При этом большинство (81%) и вовсе не планировали такой способ покупки.

Наиболее популярные у жителей ЮФО форматы приобретения автомобиля в другой стране (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) – под заказ у компании-посредника (70%), самостоятельная покупка с рук (32%), под заказ у посредника-частного лица (21%) и покупка на аукционе (18%).

Основными преимуществами покупки машин за границей (открытый вопрос) автолюбители назвали более качественную сборку (42%), более низкую цену (35%), наличие брендов, не представленных на российском рынке (27%) и комплектации, недоступные для отечественного рынка (23%).

Среди основных недостатков приобретения авто за рубежом (открытый вопрос) опрошенные выделили риск стать жертвой мошенников (59%), проблемы при оформлении на таможне (55%), а также длительность поставки и отсутствие гарантии (по 27%). При этом лишь 6% полагают, что такую машину труднее продать.

*Опрос проводился 11-13 декабря среди 1520 автовладельцев или планирующих приобрести авто в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.