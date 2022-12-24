В Волгоградской области 24 декабря потеплеет до +5









Никаких глобальных изменений в погоде не предвидится в Волгоградской области в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в регионе по-прежнему будут плюсовая температура днем и небольшой минус ночью. Так, сегодня днем ожидается до +5 градусов.





Также никуда не денутся туман, гололед и изморозь. 26 декабря в некоторых районах области пройдет снег и мокрый снег. В Волгограде будет около +2 днем, ночью – от -1 до -3. Но никаких осадков в областном центре в ближайшие три дня не ожидается.