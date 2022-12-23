ФСБ задержала волгоградца, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУ









Федеральная служба безопасности России задержала на территории трех регионов граждан, которые оказывали содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины. Среди задержанных оказался и житель Волгоградской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

– В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Установлено, что Никифоров прибыл на территорию Ростовской области, чтобы пересечь государственную границу и вступить в вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях против Российской Федерации.

- При задержании у Микофорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины, – сообщили в ЦОС ФСБ.

Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен гражданин РФ и Украины Владислав Понамарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО «Хаймарс».

Также в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Пермском края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России.

В Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ.

Следственным подразделением ФСБ России в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 275 («государственная измена в форме шпионажа», «государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства») и ст. 276 («шпионаж») УК РФ. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



