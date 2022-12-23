Расследования

ФСБ задержала волгоградца, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУ

Расследования 23.12.2022 12:22
0
23.12.2022 12:22



Федеральная служба безопасности России задержала на территории трех регионов граждан, которые оказывали содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины. Среди задержанных оказался и житель Волгоградской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
– В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации, - говорится в сообщении.
Установлено, что Никифоров прибыл на территорию Ростовской области, чтобы пересечь государственную границу и вступить в вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях против Российской Федерации.
- При задержании у Микофорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины, – сообщили в ЦОС ФСБ.
Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен гражданин РФ и Украины Владислав Понамарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО «Хаймарс».
Также в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Пермском края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России.
В Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ.
Следственным подразделением ФСБ России в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 275 («государственная измена в форме шпионажа», «государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства») и ст. 276 («шпионаж») УК РФ. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.12.2022 14:42
Расследования 23.12.2022 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2022 10:09
Расследования 23.12.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2022 11:33
Расследования 22.12.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2022 07:37
Расследования 22.12.2022 07:37
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 21:05
Расследования 21.12.2022 21:05
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 18:55
Расследования 21.12.2022 18:55
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 17:36
Расследования 21.12.2022 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 16:14
Расследования 21.12.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 15:18
Расследования 21.12.2022 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 13:59
Расследования 21.12.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 11:27
Расследования 21.12.2022 11:27
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 10:17
Расследования 21.12.2022 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 09:24
Расследования 21.12.2022 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 09:21
Расследования 21.12.2022 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
20.12.2022 20:37
Расследования 20.12.2022 20:37
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:46
Две электрички в Волгоградской области 24 декабря опоздают на 40 минутСмотреть фотографии
14:42
«Высота 102»: в Волгограде арестовали имущество экс-чиновников по делу о мошенничестве и взяткахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
В глубинку Волгоградской области отправили 19 скорых и 55 школьных автобусовСмотреть фотографии
12:38
Перекрыли две полосы. Центр Волгограда встал в пробку из-за ДТП на перекрестке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Участникам СВО из Волгоградской области отправили 67 тонн подарковСмотреть фотографии
12:22
ФСБ задержала волгоградца, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУСмотреть фотографии
11:39
Поселок Солнечный в Волгограде остался без воды из-за лопиныСмотреть фотографии
11:15
Работали пять бригад. В облздраве сообщили состояние пострадавших в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
Учитель из Волгограда накопила 2 миллиона и отдала их мошенникамСмотреть фотографии
10:40
Пришел в гости: хозяин арендованного дома в Волгоградской области нашел тела трех мужчинСмотреть фотографии
10:09
Многодетную мать признали виновной в гибели двоих детей на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области столкнулись микроавтобус и КАМАЗ. Двое погибли, четверо пострадали: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Камышине пропавшего 10 ноября мужчину нашли в больницеСмотреть фотографии
09:11
Пятеро заводчан пострадали на юге Волгограда в ДТП со служебным автобусомСмотреть фотографии
08:58
В Минтрансе пересмотрят проект концессии волгоградских трамваевСмотреть фотографии
08:20
Все-таки он случится: в Волгограде прилепили тройку к арт-объекту «202»Смотреть фотографии
21:07
В Волгоградской области 23 и 24 декабря прогнозируют гололед и туманСмотреть фотографии
20:39
В Волгоградской области суд запретил держать скот и птицу в райцентре из-за плохого запахаСмотреть фотографии
20:03
Активисты: Минтранс РФ выдал отрицательное заключение на проект инвестирования волгоградских трамваевСмотреть фотографии
19:26
Энергетики отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионовСмотреть фотографии
17:41
Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФСмотреть фотографии
17:20
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферуСмотреть фотографии
17:18
«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизниСмотреть фотографии
16:22
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
16:11
Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВОСмотреть фотографии
16:06
В «Яндексе» открестились от курьеров, объявивших о забастовке в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде воспитанники центра соцобслуживания получили подарки от ДетфондаСмотреть фотографии
15:37
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»Смотреть фотографии
14:44
Новый год под вопросом? Арт-объект «202» вызвал недоумение у волгоградцевСмотреть фотографии
 