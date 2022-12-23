В Волгоградской области организована проверка по факту смерти троих человек. Тела погибших обнаружили в частном доме по улице Волгоградской в Урюпинске.

— Тела обнаружил собственник жилья, сдававший дом одну из мужчин, когда пришел в гости. На момент обнаружения тел дверь в дом была закрыта плотно, помещение не проветривалось, ощущался запах газа, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Телесных повреждений не обнаружено, признаков криминального характера смерти нет.

Уточняется, что домовладение было не газифицировано. Обогрев осуществлялся при помощи газовой горелки (была потушена), подключенной к газовому баллону (был открыт). Известно, что жертвами «тихого» убийцы стали мужчины в возрасте 58, 51 и 68 лет.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»