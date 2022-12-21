И вот она нарядная: в ЦПКиО нарядили главную новогоднюю елку Волгограда – фото

В Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха нарядили главную новогоднюю городскую ель. 18-метровое искусственное дерево, как сообщает ИА «Высота 102», «выросло» на площадке перед колесом обозрения.



Убранство символа Нового года в этом году весьма скромно. Ветки ели украшены однотипными разноцветными шарами и бусами. Венчает елку восьмиконечная звезда.







Как ранее сообщал директор ЦПКиО Андрей Еркин, 31 декабря днем возле елки в парке будут проходить развлекательные мероприятия для детей. Вечером на смену заступит ведущий, который вместе с горожанами и встретит наступление нового года под деревом.





Ранее администрация Волгограда сообщала, что Центральный парк культуры и отдыха выбран в этом году как площадка для размещения главной городской елки по причине возросшей популярности парка. В предыдущие годы новогодняя ель кочевала от нижней террасы центральной набережной, к Площади Павших Борцов, музею «Россия - моя история».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»