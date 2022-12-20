Проезд в волгоградских электричках подорожает в 2023 году до 42 рублей

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении вырастут в Волгоградской области в 2023 году. Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области, так, тариф в пределах одной десятикилометровой зоны вырастет на 1 рубль и составит с 1 января следующего года 21 рубль. Размер единого тарифа в пригородном поезде вне зависимости от расстояния увеличится на 2 рубля по сравнению с действующим и поездка на электричке в новом году обойдется в 42 рубля (в настоящее время 40 рублей). Увеличение коснется также тарифов на перевозку багажа и животных в пригородном железнодорожном транспорте.

Справка. Единый тариф в регионе ограничен остановочными пунктами в Гумраке на направлении Волгоград-1-Петров Вал, локомотивное депо имени Горького (Волгоград-1-Морозовская), 28-й километр (Волгоград-1-Котельниково), Южная (Волгоград-1-Южная), Тракторная (Волгоград-1-Тракторная), Волжский (Волгоград-1-Волжский), Аэропорт (Волгоград-1-Аэропорт). Пассажир платит фиксированную сумму вне зависимости от количества остановок, которые он проезжает.

Напомним, в 2022 году стоимость проезда в электричках не повышалась. Компания «Волгоградтранспригород» является получателем субсидий на возмещение затрат на организацию пассажирских пригородных перевозок железнодорожным транспортом из областного бюджета.