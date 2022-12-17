Евросоюз ввел санкции против волгоградского завода и депутата

Общество 17.12.2022 08:21
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17.12.2022 08:21
Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций, в который вошли волгоградский завод и депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Алексей Волоцков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный перечень ЕС.
Волгоградский депутат, как отмечено, попал под санкции за то, что 3 октября 2022 года проголосовал за вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВГТЗ» также оказалась под санкциями. В документе ЕС отмечается, что эта компания является разработчиком и производителем десантных боевых машин, которые используются российскими вооруженными силами.
В новом пакете санкций ЕС в общей сложности числятся 141 человек и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
Так, санкции введены против Роскомнадзора, Вооруженных сил России, Росгвардии, ВДВ, ВМФ и Сил специальных операций. В списке оказались все ведущие политические партии, представленные в Госдуме РФ, а также федеральные телеканалы.
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