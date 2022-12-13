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Жуткая авария под Волгоградом: «Мазду» разворотило при столкновении со столбом

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13.12.2022 17:19


В городе Волжском водитель «Мазды» погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 13 декабря около 15.30 на улице Карбышева. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, находившийся за рулем иномарки 55-летний мужчина допустил выезд на обочину с последующим наездом на столб. 

–  Причина смерти водителя будет установлена по итогам судмедэкспертизы, – сообщают в полиции. 


По одной из версий, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя, что привело к неконтролируемому  выезду с проезжей части. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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