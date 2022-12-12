«Думали, это все в прошлом»: волгоградцы сняли на видео очередь на улице в поликлинику

Общество 12.12.2022 14:50
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12.12.2022 14:50
Жители Волгограда сняли на видео очередь в красную зону поликлиники №2. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, сегодня, 12 декабря, в девять часов утра больные люди стояли на улице, ожидая возможности зайти внутрь помещения.
– Мы думали, что очереди в поликлинику уже остались в прошлом, когда был подъем заболеваемости коронавирусом. Но нет, все повторяется, хотя эпидемия COVID-19 вроде бы закончилась. Люди стояли на улице с температурой, насморком, а на улице сегодня утром, между прочим, был мороз, – рассказали авторы видео корреспонденту. – При этом в центральный вход медучреждения можно было зайти спокойно. Неужели нельзя так организовать прием, чтобы люди не мерзли?
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что в регионе отмечен рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в связи с чем усилилась нагрузка на амбулаторное звено.
– Система здравоохранения подготовлена к увеличению числа обращений за медицинской помощью, а руководством медучреждений предпринимаются дополнительные меры для оказания помощи заболевшим гражданам: увеличено количество врачей, обслуживающих вызовы на дому и принимающих пациентов в красных зонах, – заверили в облкомздраве.
В частности, отметили в ведомстве, в поликлинике № 2 в каждом подразделении из трёх принимают по 2 врача в «красной зоне», вызовы на дому обслуживают по 2-3 бригады.
– Прием пациентов, а также обслуживание вызовов осуществляется с 08.00 до 20.00. На утро понедельника 12 декабря поступило 300 вызовов на дом. При этом, с целью разделения потоков пациентов, граждане, обращающиеся в поликлинику для закрытия листа временной нетрудоспособности, обслуживаются в другом кабинете, – прокомментировали в комитете здравоохранения.
В облздраве напоминают, что при планировании посещения медицинского учреждения необходимо учитывать, что в утренние часы понедельника наблюдается наибольшее количество пациентов. В выходные в поликлиниках дежурят врачи неотложной помощи, которые могут оформить лист нетрудоспособности, провести осмотр, назначить лечение, осуществляется обслуживание вызовов на дому. Это позволяет не откладывать обращение к врачу на первый рабочий день. При резком ухудшении самочувствия, повышении температуры до высоких значений, затруднённом дыхании, спутанности сознания необходимо обратиться в скорую медицинскую помощь, посоветовали в ведомстве.
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