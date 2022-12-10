Средний размер пенсий в Волгоградской области вырос до 17480 рублей









Волгоградстат назвал средний размер пенсий в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на 1 октября 2022 года он составил 17480 рублей, что больше на 17% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.





Всего в Волгоградской области насчитывается 712 564 пенсионеров. Из них 83,5% не работают, а еще 16,5% продолжают трудовую деятельность.





Большая часть пенсионеров, 598,8 тысячи человек получает пенсию по старости, 36,1 тысячи – по инвалидности, по потере кормильца – 37 тысяч человек, а получателями социальной пенсии являются 38,3 тысячи человек.