Банк «Открытие»: 18% жителей ЮФО планируют завести счет или карту в юанях

Общество 09.12.2022 15:01
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09.12.2022 15:01
У 44% жителей Южного федерального округа ухудшилось отношение к доллару и евро в результате событий 2022 года, а 20% стали больше доверять рублю. Таковы результаты опроса* об изменении отношения россиян к валютам, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».
62% южан, как и годом ранее, продолжают верить в крепкую национальную валюту. Еще 7% опрошенных стали больше доверять рублю, а 13% заявили, что их отношение скорее улучшилось. У 18% вера в рубль уменьшилась.
44% респондентов стали хуже относиться в 2022 году к доллару и евро (22% скорее хуже и 22% точно хуже). У 53% жителей ЮФО отношение к главным мировым валютам не поменялось. Улучшили свое отношение к доллару и евро лишь 2%.
12% заявили об улучшении из-за событий 2022 года отношения к валютам «дружественных» стран - юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ (у 11% оно скорее улучшилось, у 1% точно улучшилось). У 2% отношение к этим валютам ухудшилось. При этом 86% отпрошенных не изменили своего отношения к основным азиатским валютам и турецкой лире.
У 18% появились планы завести счет или карту в юанях, при этом 81% жителей юга не имели счета или карты в юанях и не планируют заводить.
78% не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро. 6% имели такие сбережения раньше и сохранили их. У 7% такие сбережения раньше были, а сейчас нет. 7% не имели сбережений в долларах и евро, но хотят их завести. 2% тех, кто не имел таких валютных сбережений, уже завел их в 2022 году.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 2-7 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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