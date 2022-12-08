В Волгограде ищут специалистов на зарплату от 150 тысяч рублей









Самой высокооплачиваемой вакансией в декабре в Волгограде стало предложение о приеме на работу флеболога с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, специалист, которому предстоит заниматься диагностиком и лечением варикоза вен, должен иметь аккредитацию или сертификат по специальности.

От 110 тысяч в Волгограде готовы платить менеджеру по развитию бизнеса в области нефтепромысловой химии. Сотруднику предстоит привлекать клиентов и обеспечивать прогрессивный рост продаж. За это ему обещают высокую зарплату, корпоративную мобильную связь и полис ДМС.

На третьем месте оказалась еще одна вакансия менеджера по продажам. Соискателям предлагают от 100 тысяч рублей с возможностью профессионального и карьерного роста.

От 70 тысяч рублей в Волгограде предлагают региональному менеджеру по продажам сантехники российских и зарубежных производителей. Продавать сантехнику надо оптовым клиентам. Работодатель обещает официальное трудоустройство, процент с продаж, оплату корпоративной связи и пятидневную рабочую неделю.

Замыкает топ-5 самых высокооплачиваемых предложений еще одно предложение о найме территориального менеджера, которому предстоит заниматься продажей медицинских услуг. Такому специалисту обещают оплату от 70 тысяч рублей, льготные программы медицинского обслуживания для сотрудников и членов их семей, а также оплату мобильной связи, топлива или проезда.

В целом высокие зарплаты в Волгограде обещают в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.







