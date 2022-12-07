РУСАЛ и Эн+ проводят волонтёрскую акцию «Верим в чудо, творим чудо!»

Общество 07.12.2022 09:46
0
07.12.2022 09:46
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, совместно с Эн+ проводит ежегодный новогодний благотворительный Марафон «Верим в чудо, творим чудо!», который завершает сезон волонтёрских акций компании.
Новогодний благотворительный Марафон РУСАЛа – ежегодная акция для корпоративных волонтёрских команд, целью которой является укрепление системного сотрудничества Компании с социальными учреждениями. В этом году участниками акции станут команды корпоративных волонтёров из 16 городов, где расположены предприятия РУСАЛа: Ачинск, Бокситогорск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Кандалакша, Краснотурьинск, Красноярск, Михайловск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, п.Таежный, Шелехов, Ухта, а также из Москвы. К ним присоединятся команды предприятий Эн+ из Дивногорска, Братска, Иркутска, Миасса, Нижнего Новгорода.
Девиз марафона 2022 года – «Внимание – лучший подарок!». Организаторы подчеркивают, что развитие готовности волонтеров регулярно уделять свое личное время, делиться вниманием с теми, кому нужна помощь и поддержка, постоянно, а не эпизодически, являются ключевой целью Марафона.
Основной акцент акции ставится на очные задания для участников в социальных учреждениях. Командам предстоит выполнять задания, которые они будут получать с помощью специального мобильного приложения. Также для команд подготовлены дополнительные онлайн-задания на знакомство и командообразование. Все участники получат памятные подарки, а баллы, заработанные командами за акцию, будут переведены в баллы для «личного кабинета волонтера» на корпоративных порталах РУСАЛ и Эн+. Старт акции дан 5 декабря.
За всю историю проекта с 2011 года участниками проекта стали более 22 тысяч волонтеров, которые своими силами провели 5730 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила около 20 млн рублей. С этого года Новогодний марафон проходит в рамках развития корпоративной волонтерской программы «Волонтеры РУСАЛа и Эн+».
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.
В Волгограде ликвидировали региональный комитет по развитию туризма07.12.2022 11:56
Общество 07.12.2022 11:56
На Аллее Героев в Волгограде установят копии чугунных фонарей советской эпохи07.12.2022 11:45
Общество 07.12.2022 11:45
Андрей Бочаров в Москве подписал соглашение по развитию острова Сарпинский07.12.2022 10:26
Общество 07.12.2022 10:26
Самый большой каток Волгограда и горки открываются в ЦПКиО 7 декабря: цены и график работы07.12.2022 09:42
Общество 07.12.2022 09:42
С 3 января заработает регулярный авиамаршрут Волгоград-Самара07.12.2022 08:32
Общество 07.12.2022 08:32
В Волгограде черная плесень пожирает изнутри пятиэтажку после капремонта фасада07.12.2022 06:40
Общество 07.12.2022 06:40
В пяти районах Волгограда 7 декабря отключат свет06.12.2022 21:22
Общество 06.12.2022 21:22
Воровство и захват территорий: криминальные будни кладбищ Волгограда06.12.2022 20:11
Общество 06.12.2022 20:11
В Волгоградской области из-за АЧС уничтожили 886 свиней06.12.2022 20:07
Общество 06.12.2022 20:07
«Идти можно только с ледорубом»: на юге Волгограда мороз сделал непроходимыми тротуары06.12.2022 19:47
Общество 06.12.2022 19:47
Центр Волгограда встал в километровую пробку из-за ДТП06.12.2022 18:22
Общество 06.12.2022 18:22
Устойчивый «плюс» и штормовой ветер: волгоградцев предупредили о температурных качелях в декабре06.12.2022 17:46
Общество 06.12.2022 17:46
Волгоградцы отправили 40 тонн муки жителям нового региона России06.12.2022 17:39
Общество 06.12.2022 17:39
Мэрия опубликовала карту елочных базаров в Волгограде06.12.2022 16:40
Общество 06.12.2022 16:40
Решение о референдуме по переименованию Волгограда в Сталинград примут в мае06.12.2022 15:46
Общество 06.12.2022 15:46