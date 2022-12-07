Общество

С 3 января заработает регулярный авиамаршрут Волгоград-Самара

Общество 07.12.2022 08:32
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07.12.2022 08:32



С 3 января 2023 года  авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией Икар будет выполнять регулярные рейсы из Волгограда в Самару. Как сообщили ИА «высота 102» в волгоградском аэропорту, 
рейсы будут выполняться 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам. Время в пути в одном направлении составит 1 час 35 минут.

Полетная программа  запланирована перевозчиком до конца осенне-зимнего периода – до 24 марта 2023 года. Авиаперевозки будут осуществляться самолетами Embraer 190 бразильского производства. 

Фото сайта Волгоградского аэропорта

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