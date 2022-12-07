С 3 января заработает регулярный авиамаршрут Волгоград-Самара









С 3 января 2023 года авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией Икар будет выполнять регулярные рейсы из Волгограда в Самару. Как сообщили ИА «высота 102» в волгоградском аэропорту,

рейсы будут выполняться 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам. Время в пути в одном направлении составит 1 час 35 минут.





Полетная программа запланирована перевозчиком до конца осенне-зимнего периода – до 24 марта 2023 года. Авиаперевозки будут осуществляться самолетами Embraer 190 бразильского производства.





Фото сайта Волгоградского аэропорта