Пострадавшего при взрыве в Волгограде перевели из реанимации

Общество 05.12.2022 14:14
0
05.12.2022 14:14
Стабилизировалось состояние 52-летнего жителя Советского района Волгограда, который пострадал при взрыве в ЖК «Комарово».
- Мужчина переведен в отделение сочетанной травмы ГКБ СМП 25, состояние тяжёлое, стабильное, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
С 1 декабря пострадавший находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Тяжелые травмы он получил при взрыве газовых баллонов, которые находились в багажнике иномарки.
Как ранее сообщалось, трагедия на территории жилого комплекса в Советском районе произошла около 8 утра 1 декабря. Мужчина посадил 3-летнего сына в машину, затем сел за руль, но тут же выскочил и направился к багажнику. Когда он стал открывать багажное отделение и прогремел взрыв. Это ЧП попало на камеры видеонаблюдения. Тело мальчика нашли в машине уже после ликвидации пожара. Ребенка похоронили в воскресенье, 4 декабря.
«Назад в СССР!»: в Волгограде депутаты и чиновники открыли переехавшую в ЦПКиО советскую скульптуру05.12.2022 15:35
Общество 05.12.2022 15:35
В облдуме проходит заседание по переименованию Волгограда в Сталинград05.12.2022 14:58
Общество 05.12.2022 14:58
В Волгограде десять соток ЦПКиО замело снегом05.12.2022 13:47
Общество 05.12.2022 13:47
Под Волгоградом откопали отлитые еще при Александре III колокола05.12.2022 13:31
Общество 05.12.2022 13:31
Житель Волгограда убил сожительницу и добровольно сдался полиции05.12.2022 12:59
Общество 05.12.2022 12:59
«Ушел за две недели»: в Волгограде похоронят директора лицея № 7 Андрея Каинова05.12.2022 12:26
Общество 05.12.2022 12:26
Волгоградцев приглашают на Новогоднюю ярмарку05.12.2022 12:17
Общество 05.12.2022 12:17
Первая елка и снеговики появятся на площади Советской в Волгограде05.12.2022 12:12
Общество 05.12.2022 12:12
«Открытие Авто»: в октябре новые автомобили обошлись россиянам в более чем 88 млрд рублей05.12.2022 12:04
Общество 05.12.2022 12:04
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Волгограде05.12.2022 11:55
Общество 05.12.2022 11:55
Волгоградцы просят Володина вернуть троллейбусы в поселки у аэропорта05.12.2022 10:07
Общество 05.12.2022 10:07
Волгоградец Александр Обманов снялся в главной роли в антиутопии «1984»05.12.2022 08:10
Общество 05.12.2022 08:10
В Александро-Невском соборе 6 декабря отметят день небесного покровителя Волгограда04.12.2022 21:15
Общество 04.12.2022 21:15
Суд в Волгограде отменил торги по продаже имущества санатория «Эльтон-2»04.12.2022 20:08
Общество 04.12.2022 20:08
Огромные смайлики эмодзи впечатали в лёд самого большого в Волгограде катка04.12.2022 17:23
Общество 04.12.2022 17:23